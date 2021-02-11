Звезду сериала "Мандалорець" уволили из Lucasfilm из-за поддержки Трампа в сети

Джина Карано Фото из открытых источников

Актриса сравнила республиканцев с евреями в период Холокоста

Киностудия Lucasfilm и агентство UTA заявили о расторжении контрактов с актрисой Джиной Карано после ее скандальных постов в соцсетях. Об этом сообщает Variety.

"В настоящее время Джина Карано не работает на Lucasfilm, и в будущем нет никаких планов по ее работе. Тем не менее, ее публикации в социальных сетях, что презирают людей на основе их культурной и религиозной идентичности, являются отвратительными и неприемлемыми", - заявили в киностудии.

Как отмечается, поздно вечером во вторник Карано поделилась несколькими оскорбительными публикациями в Instagram-сторис, в частности в одной из них она сравнила современные политические разногласия в США и обращения с евреями в нацистской Германии.

Новости по теме: Убийство Бандеры и отравление Ющенко: Netflix выпустил новый сериал

"Евреев били на улицах не нацистские солдаты, а их соседи ... даже дети. (...) Поскольку история редактируется, большинство людей сегодня не осознают, что, чтобы дойти до того пункта, когда нацистские солдаты могли легко собрать тысячи евреев, правительство сначала заставилj своих собственных соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за его политические взгляды", - опубликовала актриса.

К обеду следующего дня все публикации были удалены. Несмотря на это в Twitter появился хэштег #FireGinaCarano с требованием уволить Карано. В то же время поклонники актрисы запустили хэштег #StandWithGinaCaranо.

Следует заметить, что это не впервые, когда актриса попадает в скандал. Так в ноябре 2020 года она высмеивала ношение медицинских масок и поддерживала заявления Дональда Трампа о сфальсифицированных выборах в США.

Напомним, недавно стриминговый сервис Disney+ ограничил возможность просмотра детьми до шести лет некоторых мультфильмов из-за "расовых стереотипов".