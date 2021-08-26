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Звезда советского кино Екатерина Васильева ушла в монастырь

Фото из открытых источников

Сын актрисы - священник

Звезда театра и исполнительница десятков киноролей Екатерина Васильева приняла постриг. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ее коллега Мария Шукшина.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын - священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах", - написала она.

Как известно, Екатерина Васильева еще в 1993 году решила уйти из актерской профессии и стать послушницей в Ярославском Толгском монастыре. И через несколько лет вернулась к актерству. Единственный сын актрисы Дмитрий Рощин является настоятелем московского храма Святителя Николая на Трех Горах.

Актриса Екатерина Васильева приняла постриг Telegram-канал Марии Шукшиной

На счету актрисы несколько десятков киноролей. Многим она известна по лентам "Чародеи", "экипаж", "Соломенная шляпка", "Приходи на меня посмотреть", "Обыкновенное чудо".

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