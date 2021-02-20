Жителей Чехии обязали носить одновременно две маски в магазинах и транспорте

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Это должно замедлить распространение коронавируса

Правительство Чехии обязало жителей страны носить респираторы или две хирургические маски одновременно в людных местах. Такое решение власти приняли для того, чтобы замедлить распространение коронавируса. Об этом сообщает iDNES.

Как сообщается, министр здравоохранения Чехии Ян Блатни заявил, что отныне в магазинах, общественном транспорте и больницах людям обязательно нужно носить респираторы FFP2/KN95/N95 или две хирургические маски, надетые одна на другую.

"В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации", - пояснил он.

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Ранее сообщалось, что тысячи людей вышли улицы Праги после того, как правительство страны решило продлить и усилить карантинные ограничения.