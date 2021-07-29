Жертвами лесных пожаров в Анталии стали три человека

AP

Пожары раскинулись вблизи города Манавгат

Жертвами лесных пожаров в турецкой Анталии стали минимум три человека. Об этом сообщает CorrespondentTR.

В больницы из-за пожаров попали 58 человек. Всего известно о 122 пострадавших.

"На данный момент 3 человека погибли в результате пожара в Анталии / Манавгат", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что масштабный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. Огонь привел к эвакуации пяти населенных пунктов.