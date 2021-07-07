Зеркальный ответ: Эстония высылает российского дипломата

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В МИД Эстонии назвали задержание их консула провокацией

В ответ на решение Москвы выслать эстонского консула в Санкт-Петербурге власти Эстонии подготовили зеркальный шаг - из страны должен уехать российский дипломат. Об этом сообщает ERR.

"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются", - сообщила руководительница отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

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Она также подчеркнула, что, по оценке эстонского МИД, задержания консула Федеральной службой безопасности является провокацией против дипломатического представителя Эстонии, а представленные обвинения безосновательны.

"Эстонский дипломат занимался своей обычной работой, исходя из правовых актов, регулирующих дипломатическую деятельность", - добавила представитель МИД Эстонии.

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Напомним, накануне Федеральная служба безопасности России задержала в Санкт-Петербурге эстонского дипломата Марта Лятте, которого обвиняют в попытке завладения секретными документами.

В Министерстве иностранных дел Эстонии назвали задержание своего консула безосновательным и осудили действия российских властей.

В среду, 7 июля, Министерство иностранных дел России объявило консула генерального консульства Эстонии в Петербурге Марта Лятте персоной нон грата.