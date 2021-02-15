Зеленский закрыл "112 Украина" NewsOne и ZiК потому, что они обращали внимание на его невыполненные предвыборные обещания, - польские СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский - человек крайне амбициозный, который терпеть не может критику в свой адрес. Именно это стало одной из причин, по которым глава государства закрыл оппозиционные телеканалы "112 Украина" NewsOne и ZiК, за то, что они обращали внимание на его невыполненные предвыборные обещания. Об этом пишет польское издание "Страйк".

Издание отмечает, что закрытые каналы "конструктивно критиковали власть, имели большую и преданную аудиторию, а имена Дианы Панченко, Макса Назарова, Вячеслава Пиховшека, Вадима Дикого и других гарантировали высокий уровень дебатов, интервью и оригинальность программы".

"Частыми гостями здесь были комментаторы, которых не упоминали и недооценивали на государственных телеканалах и каналах, ассоциированных с олигархами, симпатизирующими Зеленскому и Порошенко. Известно, что симпатии телеканалов были скорее на стороне оппозиции, точнее в лице Виктора Медведчука, который вместе с другими оппозиционными политиками регулярно появлялся на экранах. Но достаточно ли демократической стране объявить каналы "пророссийскими", обвинить их в поддержке "терроризма" и участии в нелегальной торговле углем из Донецкой и Луганской республик? Даже многие юристы и конституционалисты на Днепре говорят "нет", - отмечает издание.

Авторы публикации пишут, что избранный с большими надеждами в качестве антитезы предшественнику Петра Порошенко, Зеленский де-факто не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний.

"Экономическая ситуация в стране резко ухудшилась, на востоке Украины нет мира, и Зеленский очень мало сделал для ее изменения. Пандемия прекрасно доказала, что неолиберальные реформы (аналогичные реформам Бальцеровича в Польше) нанесли серьезный ущерб охране здоровья, промышленности и железнодорожному транспорту. Закон о торговле землей - не поддержали почти 80 процентов граждан Украины - был проведен при активном участии президента в результате назойливого давления со стороны МВФ, Всемирного банка и правительства США. На все эти элементы президентства ежедневно обращали внимание в программах только что закрытых телеканалов. Были показаны опросы общественного мнения, которые показали, что из 75 процентов, полученных Зеленским во втором туре последних выборов, осталось 30. Возникающий кризис государства и правящего лагеря, сопровождаемый волной социальных протестов, вызывает ужас у Зеленского. Кроме того, этот человек СМИ и сцены, привыкший к аплодисментам, превращает свое правление в шоу, ненавидит критику", - говорится в статье.

Журналисты не исключили, что в будущем Зеленский понесет уголовное наказание за решение закрыть оппозиционные телеканалы.

"Есть еще один нюанс: Конституция Украины не предусматривает санкций против собственных граждан. Это тоже Зеленский проигнорировал, хотя в будущем ему может грозить даже уголовная ответственность. Он решил, что в ближайшей перспективе ему будет выгоднее исключить медиа-базу оппозиции из информационного пространства. В любом случае неэффективно, потому что каналы продолжают работать на платформе YouTube", - пишут польские журналисты.

Отметим, закрытие президентом Владимиром Зеленским оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK для мировых СМИ - топ-тема уже более двух недель. Журналисты разных стран задают, по сути, один и тот же вопрос: почему глава украинского государства перешел "красную черту" и решился на откровенно незаконный шаг? И положило ли это событие началу построения диктатуры в стране?

Так, французский сайт новостей AgoraVox, в своем материале, со ссылкой на пользователей соцсетей отмечает, что "Зеленский только что перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко!"

"Зеленский оправдал свою цензуру тем, что заявил в Твиттере, что Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду, финансируемую агрессором…" Есть чем подавиться (желтым) смехом читая такой пост. Где доказательства того, что эти СМИ финансируются Россией? Где судебное разбирательство, приводящее к доказательствам этого? Где официальное объявление Украиной войны России, чтобы потенциально оправдать цензуру СМИ, "финансируемых страной-агрессором"??? И особенно если цензура и диктатура, которые проповедует постмайданская Украина, соответствуют "европейским ценностям", то европейцам пора задавать вопросы", - говорится в статье.

Авторы материала также напоминают, что европейские и международные федерации журналистов осудили такой шаг украинского президента.

"Европейские и международные федерации журналистов (FEJ и IFJ), похоже, не придерживаются той же концепции, что и Зеленский, о "европейских ценностях", поскольку они осудили закрытие этих трех телеканалов, которое они квалифицировали как запрет "внесудебного и политически мотивированная и явная атака на свободу прессы, которую необходимо срочно отменить", - пишет издание.

Напомним, американский еженедельник Barron's, выпускаемый Dow Jones & Company, опубликовал статью, в которой заявляет, что запрещенные телеканалы выступили против политических репрессий в отношении неугодных СМИ.

"Ситуация в стране не улучшится, если Зеленский закроет "нежелательные" каналы", - говорится в их совместном заявлении. "Медведчук заявил журналистам, что запрет незаконен. Он сказал, что "согласно украинскому законодательству, санкции не могут применяться к украинским гражданам и компаниям", – сообщает информационный ресурс и добавляет, что "бывший комик Зеленский" пришел к власти в 2019 году с обещаниями прекратить войну на востоке Украины, однако его неспособность быстро выполнить это обязательство привела к резкому падению его рейтингов и рейтингов его правящей партии.

А кубинское информагентство Prensa Latina, основанное в 1959 году, опубликовало материал, посвященный инициативе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" объявить импичмент действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"ОПЗЖ начнет в Верховной Раде Украины процесс импичмента против президента страны Владимира Зеленского, заявил сопредседатель этой партии Вадим Рабинович. Призыв к судебному преследованию правителя связан с санкциями, введенными в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Глава государства (Владимир Зеленский, – ред.) написал в Твиттере, что "санкции – сложное решение", но при этом расценил запрещенные каналы как пропагандистские СМИ", – информирует читателей агентство.

Prensa Latina отмечает, что в ответ на эти меры председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Зеленский намерен "очистить информационное поле" и таким образом остановить падение своей популярности.

"Мы проведем внеочередной партийный съезд и инициируем процедуру предъявления конституционного обвинения президенту Зеленскому, который высмеивал избирателей и страну", – сказал в свою очередь народный депутат Украины от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Информагентство сообщает также, что на последних выборах 2019 года ОПЗЖ заняла второе место после правящей партии "Слуга народа".

Однако, добавляет Prensa Latina, согласно опросу Киевского международного института социологии, правящая партия опустилась на второе место (11,9%), уступив партии Медведчука (15,7%).

Ранее агентство Reuters сообщило, что "в президентском указе, опубликованном поздно вечером во вторник (2 февраля, – ред.), речь идет о том, что "особые экономические и другие ограничительные меры" будут применены в отношении Тараса Козака, депутата от фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также восьми СМИ и телекомпаний. В постановлении мотивы такого решения не приведены".

Еще одно популярное испанское агентство "Европа Пресс" указало, что Международная федерация журналистов (IFJ) также осудила решение Зеленского, которое она охарактеризовала как "внесудебный и политически мотивированный запрет" и "явную атаку на свободу прессы". Она призвала украинские власти "срочно отменить запрет" и "уважать право на свободу информации и выражения мнения". Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер добавил, что закрытие телеканалов является "произволом", подчеркнув, что это действие является "неприемлемым в условиях демократии". Также он отметил, что "это ставит под угрозу работу сотен сотрудников, которые не имеют ничего общего с владельцами СМИ (где они работают)".

Соответствующие новости опубликовал крупнейший интернет-портал Yahoo и ведущие общенациональные СМИ многих стран мира - Канады, Индии, Ирландии, Сингапура и других.

Международное французское радио в своем материале, посвященном закрытию украинских телеканалов, отметило следующее: "…Популярность президента находится на рекордно низком уровне. Если в ближайшее время состоятся новые парламентские выборы, оппозиционная партия выйдет на первое место. Сам Зеленский использовал олигархическую цепочку, чтобы стать главой государства, но теперь он в свою очередь пытается защитить себя от противодействующей силы этих пропагандистских сетей".

Со ссылкой на приведенный выше материал французская "Википедия" дополнила статью о Зеленском абзацем о том, что "этот шаг (закрытие каналов, - ред.) был предпринят по указанию администрации нового президента США Джо Байдена на фоне растущих намерений избирателей проголосовать за пророссийских кандидатов".

Материал на тему закрытия украинских телеканалов опубликовало итальянское государственное агентство АНСА на английском и итальянском языках. Ведущая испанская газета – барселонская La Vanguardia – публикует материал государственного информагентства EFE, в котором говорится следующее:

"Медведчук заявил в ответ на санкции, что Зеленский намерен "очистить информационное поле" и таким образом остановить падение рейтинга, а также обвинил президента в нежелании реагировать на нерешенные проблемы, такие как конфликт на востоке Украины с пророссийскими повстанцами, рост цен на газ, отсутствие вакцин от Covid или ограничения на использование русского языка. Зеленский пришел к власти в 2019 году после победы на выборах, набрав более 73% голосов, а его партия "Слуга народа" получила 43% на парламентских выборах, будучи первой силой. На сегодня, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), проведенному в прошлый вторник, Зеленскому уже доверяют только 35,6%, а правящая партия опустилась на второе место (11,9%) после политической силы Медведчука (15,7%)". Этот же материал перепечатали в Испании столичное издание El Diario и региональные издания из Андалузии и Галисии.

Тот же материал перепечатали столичные испанские издания: El Diario, Vozpópuli, Radio Popular S.A. COPE, в Мексике – одна из старейших газет Excélsior (Мехико), а в Аргентине – известный информационный сайт Infobae, ведущая газета Clarin.

Агентство "Ассошиэйтед Пресс" опубликовало материал о блокировке трех украинских телеканалов, в котором указало мнения разных сторон конфликта.

Тот же материал перепечатали ведущие СМИ США – Washington Post, FoxNews, сайт новостей канала АВС, U.S. News & World Report, The Philadelphia Inquirer, интернет-портал Yahoo, Star Tribune (самая тиражная газета в американском штате Миннесота).

Издание "Файненшл Таймс" опубликовало статью, в которой назвало решение Зеленского противоречивым: "Меры, принятые против каналов, являются последним из ряда противоречивых шагов, которые, по словам администрации Зеленского, направлены на противодействие внешним и внутренним угрозам национальной безопасности".

А в материале сайта "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" говорится, что "ЕС ставит под сомнение санкции президента Украины в отношении телеканалов. В письменном заявлении от 3 февраля пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля заявил, что "хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности с учетом масштабов кампаний дезинформации, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно проводиться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами". В заявлении подчеркивается, что "любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели" и что Брюссель свяжется с украинскими властями, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу".

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

Сайт информационного агентства 112.ua уже переехал на новый домен. Сейчас работает редирект (перенаправление) со 112.ua на 112ua.tv.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

"112 Украина":

NewsOne:

ZIK:

"112 Украина", NewsOne и ZiK расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.