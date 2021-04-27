Зеленский спекулирует на санкциях против Медведчука и обострении на Донбассе, – немецкие СМИ

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Топ-темой мировых СМИ до сих пор остаются последствия незаконных санкций, введенных президентом Украины Владимиром Зеленским против председателя Политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Немецкая общественная телерадиокомпания MDR подмечает, что именно эти действия президента Украины, а также закрытие оппозиционных телеканалов, существенно осложнили и без того напряженные украинско-российские отношения, передает "Форум".

В материале обращают внимание, что санкции Зеленского против оппозиционеров, в том числе и Виктора Медведчука, рассматриваются как действия против Москвы.

"Недавно Зеленский предпринял несколько шагов против России, в том числе наложил санкции на влиятельного украинского оппозиционера, председателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. В последнее время государственные СМИ снова разыгрывают карту Украины. Особенно после того, как президент закрыл оппозиционные телеканалы в Украине", – акцентирует внимание немецкое СМИ.

В общественной телерадиокомпании MDR убеждены, что именно это могло спровоцировать эскалацию на Донбассе, которую украинская власть пытается использовать в качестве мотивации для ускоренного вступления Украины в НАТО.

"Широко распространено мнение, что киевское правительство могло разрешить конфликт из-за оккупированных территорий на востоке Украины собственными силами. Но Украина хочет ускорить вступление в НАТО", – подчеркивают зарубежные журналисты.

Как сообщалось ранее, нардеп Украины, председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук ранее заявлял, что надеется ‒ украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния на Донбассе. Оппозиционер отметил, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно неподконтрольных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.