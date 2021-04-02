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Здание Капитолия США заблокировали из-за угрозы безопасности, есть раненые

Капитолий США. Вашингтон Фото из открытых источников

Во время инцидента ранили двух полицейских

Здание Капитолия, где заседает Конгресс США, закрыли на вход и выход из-за угрозы безопасности, поскольку неизвестный пытался прорваться через пост полицейских. Об этом сообщает в Twitter полиция Капитолия. 

Согласно сообщению, мужчина на авто пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт возле Капитолия и въехал в двух полицейских. Сейчас злоумышленника уже задержали и он находится под стражей. 

"Оба офицера ранены. Всех троих перевезли в больницу", - заявили в полиции Капитолия. 

По информации Reuters, на месте происшествия собрались десятки автомобилей правоохранителей, был привлечен также вертолет. Все дороги вокруг здания перекрыты. 

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Известно, что на территории Капитолия людей через громкоговоритель призвали оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

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Напомним, недавно в американском штате Колорадо мужчина открыл огонь в супермаркете торгового центра, в результате чего погибли десять человек, среди которых полицейский.

 

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