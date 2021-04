Здание Капитолия США заблокировали из-за угрозы безопасности, есть раненые

Во время инцидента ранили двух полицейских

Здание Капитолия, где заседает Конгресс США, закрыли на вход и выход из-за угрозы безопасности, поскольку неизвестный пытался прорваться через пост полицейских. Об этом сообщает в Twitter полиция Капитолия.

Согласно сообщению, мужчина на авто пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт возле Капитолия и въехал в двух полицейских. Сейчас злоумышленника уже задержали и он находится под стражей.

"Оба офицера ранены. Всех троих перевезли в больницу", - заявили в полиции Капитолия.

JUST IN - Car smashed into the barrier at US Capitol complex. Two people are on stretchers. pic.twitter.com/OAkmvdrjj8

По информации Reuters, на месте происшествия собрались десятки автомобилей правоохранителей, был привлечен также вертолет. Все дороги вокруг здания перекрыты.

Известно, что на территории Капитолия людей через громкоговоритель призвали оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe