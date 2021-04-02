Здание Капитолия США заблокировали из-за угрозы безопасности, есть раненые

Капитолий США. Вашингтон Фото из открытых источников

Во время инцидента ранили двух полицейских

Здание Капитолия, где заседает Конгресс США, закрыли на вход и выход из-за угрозы безопасности, поскольку неизвестный пытался прорваться через пост полицейских. Об этом сообщает в Twitter полиция Капитолия.

Согласно сообщению, мужчина на авто пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт возле Капитолия и въехал в двух полицейских. Сейчас злоумышленника уже задержали и он находится под стражей.

"Оба офицера ранены. Всех троих перевезли в больницу", - заявили в полиции Капитолия.

JUST IN - Car smashed into the barrier at US Capitol complex. Two people are on stretchers. pic.twitter.com/OAkmvdrjj8 — Disclose.tv (@disclosetv) April 2, 2021

По информации Reuters, на месте происшествия собрались десятки автомобилей правоохранителей, был привлечен также вертолет. Все дороги вокруг здания перекрыты.

Известно, что на территории Капитолия людей через громкоговоритель призвали оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

Новости по теме: В США у 12-летнего ребенка наступила смерть мозга после челленджа в TikTok

Напомним, недавно в американском штате Колорадо мужчина открыл огонь в супермаркете торгового центра, в результате чего погибли десять человек, среди которых полицейский.