Застрявшее в Суэцком канале судно удалось сдвинуть с места

Транспортный коллапс в Суэцком канале space.com

Но пока неизвестно, когда его снимут с мели

Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, удалось сдвинуть с места. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что буксирам удалось добиться небольшого прогресса в смещении контейнеровоза, при этом в носовой части Ever Given произошло какое-то движение.

По словам главы Управления Суэцкого канала (SCA) Усмана Раби, под корабль уже поступает вода.

"Мы ожидаем, что в любой момент корабль может сдвинуть с места", - отметил он на пресс-конференции.

Отметим, около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, поэтому там уже образовалась пробка из нескольких сотен кораблей, которые ждут, когда движение будет восстановлено.

Также сообщается, что в SCA надеются, что для этого не придется снимать контейнеры с судна.

Напомним, утром во вторник грузовой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале в Египте, из-за чего образовались пробки из морских судов.