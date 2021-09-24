Закончился девятый блок слушаний по делу МН17: О чем говорили на заседаниях

Обзор реконструкции сбитого самолета рейса МН17 Укринформ

Следующее заседание назначено на 1 ноября

В судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу в отношении трагедии МН17. Об этом сообщает "Укринформ".

Как отмечается, сегодня после выступления родственников погибших слово в суде должна сторона обвинения, адвокаты родственников погибших и представители одного из четырех обвиняемых – Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу.

"В марте 2020 года стартовал процесс. Были названы имена всех погибших. Сегодня родственники погибших могут выступить. Они говорят о своей боли, как их ранит дезинформация и не признание своей причастности и ответственности виновными. Нас поразило каждое выступление, что еще больше побуждает нас к поиску правды", – сказал нидерландский прокурор.

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Представители родственников погибших отметили, что выступление родственников в суде – это уникальный случай в истории Нидерландов. В свою очередь защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова сказала, что выступления родственников погибших их также очень впечатлили.

Известно, что следующий блок слушаний должен начаться 1 ноября 2021 года в 10:00, по местному времени.

Всего слово в суде будут иметь 93 родственника погибших рейса МН17.

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Напомним, ранее, 15 апреля, в Нидерландах возобновили судебное заседание в деле о сбитом малайзийском самолете рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.