Закончился девятый блок слушаний по делу МН17: О чем говорили на заседаниях
Следующее заседание назначено на 1 ноября
В судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу в отношении трагедии МН17. Об этом сообщает "Укринформ".
Как отмечается, сегодня после выступления родственников погибших слово в суде должна сторона обвинения, адвокаты родственников погибших и представители одного из четырех обвиняемых – Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу.
"В марте 2020 года стартовал процесс. Были названы имена всех погибших. Сегодня родственники погибших могут выступить. Они говорят о своей боли, как их ранит дезинформация и не признание своей причастности и ответственности виновными. Нас поразило каждое выступление, что еще больше побуждает нас к поиску правды", – сказал нидерландский прокурор.
Представители родственников погибших отметили, что выступление родственников в суде – это уникальный случай в истории Нидерландов. В свою очередь защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова сказала, что выступления родственников погибших их также очень впечатлили.
Известно, что следующий блок слушаний должен начаться 1 ноября 2021 года в 10:00, по местному времени.
Всего слово в суде будут иметь 93 родственника погибших рейса МН17.
Напомним, ранее, 15 апреля, в Нидерландах возобновили судебное заседание в деле о сбитом малайзийском самолете рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.