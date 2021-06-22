Захарова возмутилась, что в ОБСЕ не знают о закрытии ZIK, NewsOne и "112 Украина"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила возмущение из-за того, что генсекретарю ОБСЕ Хельге Шмид ничего не известно о закрытии в Украине трех оппозиционных каналов. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, Шмид на пресс-конференции в Москве заявила, что не в курсе того, что в Украине ввели санкции против каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", связанных с Виктором Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком.

"То есть как? В ОБСЕ не читают новости? Предполагая такое развитие событий, мы отправляли материалы через Постпредство в Вене. Чтобы уже наверняка дошло. Как же обсешники мониторят ситуацию в этой стране, пишут доклады, делают заключения о свободе слова, если не в курсе событий?" - возмутилась Захарова.

Она добавила, что ОБСЕ делает выводы "со слов больного", опираясь только на данные Киева.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.