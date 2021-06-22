Захарова возмутилась, что в ОБСЕ не знают о закрытии ZIK, NewsOne и "112 Украина"
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила возмущение из-за того, что генсекретарю ОБСЕ Хельге Шмид ничего не известно о закрытии в Украине трех оппозиционных каналов. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, Шмид на пресс-конференции в Москве заявила, что не в курсе того, что в Украине ввели санкции против каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", связанных с Виктором Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком.
"То есть как? В ОБСЕ не читают новости? Предполагая такое развитие событий, мы отправляли материалы через Постпредство в Вене. Чтобы уже наверняка дошло. Как же обсешники мониторят ситуацию в этой стране, пишут доклады, делают заключения о свободе слова, если не в курсе событий?" - возмутилась Захарова.
Она добавила, что ОБСЕ делает выводы "со слов больного", опираясь только на данные Киева.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.
20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.