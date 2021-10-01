Задержание экс-президента Грузии Михеила Саакашвили: Появилось видео
На нем видно, как бывший президент идет в сопровождении двух правоохранителей
Грузинские СМИ публикуют кадры задержания экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Тбилиси. Об этом сообщил "РБК-Украина".
Как отмечается, на видео запечатлено, как Михеил Саакашвили идет в сопровождении двух правоохранителей с надетыми на руках наручниками.
Однако, сам задержанный улыбается, находясь в хорошем настроении.
Напомним, что ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили.
По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.
Однако, в офисе экс-президента Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии, которое ранее обнародовал премьер страны Ираклий Гарибашвили.
Глава офиса Мария Барабаш заявила, что это провокация, чтобы он вышел онлайн.