Задержание экс-президента Грузии Михеила Саакашвили: Появилось видео

Михеил Саакашвили. Фото: EPA-EFE / REMKO DE WAAL

На нем видно, как бывший президент идет в сопровождении двух правоохранителей

Грузинские СМИ публикуют кадры задержания экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Тбилиси. Об этом сообщил "РБК-Украина".

Как отмечается, на видео запечатлено, как Михеил Саакашвили идет в сопровождении двух правоохранителей с надетыми на руках наручниками.

Однако, сам задержанный улыбается, находясь в хорошем настроении.

Напомним, что ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

Однако, в офисе экс-президента Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии, которое ранее обнародовал премьер страны Ираклий Гарибашвили.

Глава офиса Мария Барабаш заявила, что это провокация, чтобы он вышел онлайн.