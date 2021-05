"Заблокированный" Трамп запустил свой сайт: Facebook решает, возвращать ли ему страницы

Как отмечается, платформа называется From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Дж. Трампа"). На ней Трамп будет публиковать заявления, фотографии и видео, при этом читатели не смогут оставлять свои комментарии к статьям.

В свою очередь, по данным BBC , наблюдательный совет Facebook вскоре должен решить, может ли экс-глава США Дональд Трамп вернуться в Facebook и Instagram, после того, как его заблокировали в январе этого года в результате нападения его сторонников на Капитолий.