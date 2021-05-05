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"Заблокированный" Трамп запустил свой сайт: Facebook решает, возвращать ли ему страницы

Дональд Трамп REUTERS

Трамп будет публиковать заявления, фотографии и видео, при этом читатели не смогут оставлять свои комментарии к статьям

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который заблокирован в Facebook, Instagram и Twitter, запустил свой собственный сайт, через который он сможет общаться со своими сторонниками. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, платформа называется From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Дж. Трампа"). На ней Трамп будет публиковать заявления, фотографии и видео, при этом читатели не смогут оставлять свои комментарии к статьям.

В свою очередь, по данным BBC, наблюдательный совет Facebook вскоре должен решить, может ли экс-глава США Дональд Трамп вернуться в Facebook и Instagram, после того, как его заблокировали в январе этого года в результате нападения его сторонников на Капитолий.

Ожидается, что правление объявит свое решение в среду утром и оно не может быть обжаловано и отменено ни одним сотрудником Facebook.

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Напомним, ранее в социальной сети Twitter заявили, что не планируют восстанавливать доступ к странице бывшего президента США Дональда Трампа. Его аккаунт не разблокируют, даже если он когда-то снова станет президентом.

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