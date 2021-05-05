"Заблокированный" Трамп запустил свой сайт: Facebook решает, возвращать ли ему страницы

Как отмечается, платформа называется From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Дж. Трампа"). На ней Трамп будет публиковать заявления, фотографии и видео, при этом читатели не смогут оставлять свои комментарии к статьям.

Ожидается, что правление объявит свое решение в среду утром и оно не может быть обжаловано и отменено ни одним сотрудником Facebook.

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Напомним, ранее в социальной сети Twitter заявили, что не планируют восстанавливать доступ к странице бывшего президента США Дональда Трампа. Его аккаунт не разблокируют, даже если он когда-то снова станет президентом.