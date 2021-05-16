За ночь из Сектора Газа запустили более 130 ракет

Система ПВО "Железный купол" сработала во время обстрела из Сектора Газа twitter/IDF

Десятки ракет были перехвачены системой ПВО "Железный купол"

За ночь с субботы на воскресенье в направлении Израиля с территории Сектора Газа запустили более 130 ракет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно данным Армии обороны Израиля, за это время на территорию страны было выпущено около 120 ракет, в то же время 11 не смогли пересечь границу и приземлились в Секторе Газа.

Как отмечается, около половины снарядов были выпущены во время массового обстрела и направлены в центральную и южную части Израиля. Впрочем обстрел не причинил значительного ущерба или жертв среди населения.

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По подсчетам израильских военных, с начала боевых действий вечером в понедельник, 10 мая, из Газы запустили почти 2,5 тыс. ракет.

Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстрел города из Сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

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За ночь, с 14 на 15 мая, из Сектора Газа в направлении Израиля было запущено 200 ракет.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила обстрел Сектора Газа и уничтожила башню "Аль-Джалаа", в которой были расположены офисы ряда ведущих международных СМИ.