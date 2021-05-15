За ночь из Сектора Газа на Израиль выпустили 200 ракет

Запуск ракет из Газы 15 мая The Times of Israel

Также 30 ракет упали в Газе

За минувшую ночь, с 14 на 15 мая, из Сектора Газа в направлении Израиля было запущено 200 ракет. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Согласно сообщению, с 19:00 14 мая до 07:00 15 мая зафиксировали 200 запусков ракет из Газы.

Известно, что система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила более 100 ракет, также 30 ракет упали на территорию Газы.

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Как отмечается, система ПВО нацелена только на ракеты, рассчитанные на поражение населенных пунктов.

Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

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А вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из Сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели. Организация ХАМАС заявила, что по Тель-Авиву было выпущено более 130 ракет.