За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали 313 нелегалов из Беларуси

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Задержаны четверо граждан Ирака и один гражданин Йемена

В Польше за минувшие сутки зафиксировали 313 попыток нелегально пересечь границу с белорусской стороны. Об этом говорилось в Twitter Пограничной службы Республики Польши.

Как отмечается, задержаны четыре гражданина Ирака и один гражданин Йемена. В то же время, пограничники предотвратили другие попытки нелегально пересечь границу.

А за помощь в попытках нелегально пересечь польскую границу задержано граждан Болгарии и Сирии.

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введение чрезвычайного положения в 183 населенных пунктах Подляского и Люблинского воеводств, граничащих с Беларусью, в связи с миграционным кризисом.

Основной причиной такого решения стал резкий рост количества попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы на протяжении последнего месяца.

Кроме этого, представительство Евросоюза в Беларуси заявило демарш Министерству иностранных дел страны в связи с массовым потоком нелегальных мигрантов.

В Европейской службе внешних действий, для 50-кратного увеличения роста количества нелегалов из Белоруссии в ЕС не было объективных причин.

Также недавно, польские пограничники в пограничной полосе с Беларусью обнаружили тела трех человек. Погибшими, вероятно, были нелегальные мигранты.