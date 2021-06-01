Южная Корея представила первую космическую ракету собственного производства

Ее планируют запустить в октябре 2021 года

Согласно сообщению, на реализацию проекта были выделены средства в размере 2 трлн вон (1,79 млрд долларов).

Собранная квалификационная модель "Нури" была транспортирована и установлена на стартовой площадке в Космическом центре Наро в Кохин. Там она в течение месяца пройдет все испытания, во время которых проверят зарядку топливных баков ракеты и отделение от стартовой площадки, которая также был разработана по южнокорейской технологии.

К слову, в 2013 году Южная Корея успешно запустила свою первую в истории космическую ракету "Наро", хотя она была построена в Российской Федерации.

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Напомним, 29 апреля Китай запустил с космодрома Вэньчан на ракете Long March-5B Y2 первый модуль новой постоянной космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"), которая должна проработать как минимум 10 лет.

Позже стало известно, что китайская ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В") вышла из-под контроля та начала подать за Землю со скоростью около 29 тысяч км/ч.

В результате, обломки китайской неконтролируемой ракеты Long March 5B упали в Индийский океан в западной части от Мальдивских островов.