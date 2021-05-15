ЮНИСЕФ: Во время обстрелов между Израилем и Сектором Газа погибли 42 ребенка

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Погибли дети как из Израиля, так и Палестины

За пять дней с начала эскалации конфликта между Израилем и Сектором Газы жертвами обстрелов стали 42 ребенка. Об этом сообщает в Twitter Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Палестине.

"С начала эскалации 5 дней назад 40 детей были убиты в Секторе Газа и двое - в Израиле", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности, вчера вечером в Секторе Газа были убиты восемь палестинских детей. Самому младшему из них было 4 года, самому старшему - 15 лет.

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Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

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За минувшую ночь, с 14 на 15 мая, из Сектора Газа в направлении Израиля было запущено 200 ракет.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществили обстрел Сектора Газа и уничтожили башню "Аль-Джалаа", в которой были расположены офисы ряда ведущих международных СМИ.