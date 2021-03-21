Юго-восток Австралии всколыхнуло нашествие мышей, все из-за изменения погоды

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Такая ситуация может уничтожить урожай

Австралийский штат Новый Южный Уэльс борется с нашествием мышей, которые нападают на дома, хозяйственные постройки, а также портят собранный урожай зерна. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, эксперты объясняют это явление необычно обильными летними дождями, выпавшими на востоке страны после многих лет засухи.

По словам местных фермеров, мыши - это кошмар для сельских общин. Ночью аж земля движется, а тысячи мышей бегают повсюду - в трубах, автомобилях, складах, магазинах. В фермерских ассоциациях Нового Южного Уэльса предупреждают, что посев озимых культур находится под угрозой.

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Как отмечается, подтверждено три случая, когда люди попали в больницу из-за укусов мышей. Также в регионе зафиксирована редкая болезнь, связанная с мышами, - лимфоцитарный хориоменингит.

Опубліковано Melanie Moeris Пʼятниця, 12 березня 2021 р.

Опубліковано Melanie Moeris Пʼятниця, 12 березня 2021 р.

Опубліковано Melanie Moeris Пʼятниця, 12 березня 2021 р.

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Напомним, недавно в Южной Австралии в области Нгарринджери археологи обнаружили артефакт из кости кенгуру, которому более 3000 лет.