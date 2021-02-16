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ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca

Фото из открытых источников

Препарат показывает низкую эффективность в случаях заболевания, протекающих в легкой форме

Власти Южно-Африканской республики намерены вернуть в Институт сыворотки Индии 1 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает Economic Times.

Согласно сообщению, ПАР объясняет такое решение тем, что испытания препарата показали его слабую эффективность в случаях заболевания, протекающие в легкой и умеренной формах.

Ранее глава Минздрава ЮАР Велини Мкизе заявил, что республика приняла решение перенести начало вакцинации граждан от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

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Напомним, компания AstraZeneca и Оксфордский университет начали исследование собственной вакцины против COVID-19 среди детей. Отмечается, что специалисты планируют оценить безопасность препарата и иммунные ответы. В целом испытание определит, эффективна ли вакцина для лиц в возрасте от 6 до 17 лет.

К слову, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что первой в Украину может быть доставлена вакцина против коронавируса AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги.

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