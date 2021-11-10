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Youtube пересмотрел политику в отношении предпочтений и дизлайков: Что изменилось

Фото из открытых источников

Обновление начнет постепенно вводиться с сегодняшнего дня, 10 ноября

Youtube пересмотрел политику в отношении предпочтений и дизлайков. Отныне количество дизлайков будет скрыто для зрителей контента. Об этом сообщает официальный блог Youtube.

Отмечается, что создатели контента и в дальнейшем смогут наблюдать за статистикой своих видеороликов, в то же время количество дизлайков не будет отображаться для зрителей.

Согласно результатам экспериментов YouTube, большое количество дизлайков провоцирует других зрителей также негативно отнестись к контенту.

Отмечается, что обновление начнет постепенно вводиться с сегодняшнего дня, 10 ноября.

"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой авторы смогут достичь успеха и чувствовать себя в безопасности для самовыражения", - пишет Youtube.

Новости по теме: YouTube частично заблокировал канал президента Бразилии за фейки о вакцинации
 

Напомним, ранее мы писали, что YouTube ужесточает политику пользования платформой. Новые правила касаются распространения дезинформации о любой из медицинских вакцин. Решению компании предшествовало давление со стороны общественности и политиков. Платформу обвиняли в недостаточной проверке информации.

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