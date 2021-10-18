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Японский астроном зафиксировал яркую вспышку на Юпитере

До сих пор было зарегистрировано лишь 8 таких наблюдений на этой планете

Японский астроном и доцент Киотского университета Аримацу Ко заявил, что увидел яркую вспышку на поверхности планеты Юпитер. Об этом сообщает NHK.

По его словам, до сих пор было зарегистрировано лишь 8 таких наблюдений на этой планете.

Отмечается, что Аримацу заметил вспышку на некотором расстоянии от экватора Юпитера, которая длилась почти 3 секунды, еще в пятницу примерно в 22.30 по местному времени.

Первоначальный анализ показал, что метеор диаметром несколько метров мог упасть на Юпитер, излучая при этом яркий свет.

Астроном также рассказал, что был удивлен, увидев эту вспышку, потому что такое явление является большой редкостью.

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Напомним, ранее мы писали, что астрономы обнаружили в созвездии Ориона планету, которая вращается вокруг трех звезд. Объект находится в 1300 световых годах от Земли.

 

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