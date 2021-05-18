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Японские врачи призвали отменить Олимпийские игры из-за COVID-19

Олимпийские игры-2020 в Токио Фото из открытых источников

Медики опасаются, что из-за соревнований в стране возрастет количество летальных исходов

В Японии на фоне пандемии коронавируса врачи выступают за отмену Олимпийских игр, которые запланированы в Токио. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы настоятельно просим власти убедить МОК в том, что проведение Олимпийских игр будет сложным, и добиться решения об их отмене", - цитирует издание письмо японских медиков премьер-министру страны Есихиде Суге.

Как отмечается, из-за внезапного увеличения COVID-больных в стране произошла нехватка медицинского персонала и больничных коек в Токио и еще нескольких других префектурах.

При этом добавляется, что Олимпийские игры могут способствовать росту смертности от коронавирусной болезни

"Япония будет нести максимальную ответственность", - уточняется в письме.

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Напомним, организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио официально решили, что из-за пандемии COVID-19 этим летом проведут соревнования без иностранных зрителей.

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