К счастью, большого вреда подземные толчки не наделали. Сейчас о разрушениях и пострадавших информации нет.

Подчеркивается, что толчки ощутили даже в столице страны – Токио.

В Японском метеорологическом агентстве отметили, предупреждения об угрозе цунами нет.

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Напомним, ранее в Закарпатской области в селе Брестов Мукачевского района зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5. По информации спасателей, граждане не обращались в ГСЧС в результате землетрясения.