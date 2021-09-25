Япония предоставит странам 60 млн доз вакцин от коронавируса

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Страна стремится внедрять национальную программу "Поддержка последней мили"

Япония предоставит другим странам и регионам около 60 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщил корреспондент "Укринформа", ссылаясь на слова премьер-министра Японии Есихидэ Суга во время его выступления на 76-й Генеральной Ассамблее ООН.

"Япония предоставила странам и регионам примерно 23 млн доз вакцин, произведенных в Японии, через структуры COVAX и другие инициативы. Сегодня я рад объявить, что за счет дополнительных взносов Япония в целом предоставит до 60 млн доз вакцин", - отметил он.

Также он добавил, что Япония будет постепенно внедрять национальную программу "Поддержка последней мили", чтобы обеспечить доставку вакцин в центры вакцинации в каждой стране и регионе.

"Благодаря этим инициативам Япония оказала помощь стоимостью около 3,9 млрд долларов во всем мире и будет продолжать прилагать максимум усилий для преодоления COVID-19", - подчеркнул Суга.

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Как сообщалось ранее, глава Белого дома Джо Байден объявит о новых обязательствах Соединенных Штатов Америки по поставке дополнительных пол миллиарда доз вакцины против COVID-19 странам, которые в этом нуждаются. Вакцины будут изготовлены в Соединенных Штатах, а их поставка начнется в январе.

Так, вместе с 500 миллионами бесплатных доз уже поставленных вакцин по всему миру, США взяли на себя обязательство в целом пожертвовать другим странам 1,1 миллиарда прививок.