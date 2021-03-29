Япония и Южная Корея оказались в плену песчаной бури. Фото

Песчаная буря в Южной Корее Yonhap News Agency

Непогода будет бушевать там еще минимум один день

Песчаная буря накрыла западные регионы Японии. Об этом сообщает NHK.

Как отмечается, под покровом желтого песка, бродящего по улицам с помощью мощного ветра, оказались районы Кюсю, Сикоку и Чугоку. Здесь метеорологи прогнозируют ухудшение ситуации и распространение бури на северные и восточные регионы Японии.

При этом добавляется, что в городах страны наблюдается резкое ухудшения видимости. В частности, в Мацуэ она составляет всего 6 км, 8 км в городе Хиросима и 9 км в Окаяме. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

По данным издания Yonhah, Южная Корея тоже страдает от мощной пылевой бури. В плену непогоды оказалась и столица страны - город Сеул.

Стало известно, что микрочастицы песка, которые переносятся сильными порывами ветра, представляют высокий уровень опасности для населения.

Кроме этого, специалистам удалось выяснить, откуда в страну пришла буря. Следовательно, она возникла 26 марта на севере Китая и в пустыне Гоби в Монголии. Оттуда она перекинулась и на юг.

По прогнозам метеорологов, сложная ситуация в стране будет наблюдаться еще и завтра.

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Напомним, что 17 марта Пекин в очередной раз оказался в плену пыльной бури. Вследствие этого Национальный метеорологический центр КНР объявил о "синем" предупреждении.