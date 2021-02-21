"Яма стала еще глубже": В США заявили об ухудшении отношений с Россией

Джон Салливан The New York Times

Причиной этого стали события в Беларуси и конфликт с Алексеем Навальным

Посол США в РФ Джон Салливан предупредил об ухудшении отношений между Америкой и Россией из-за вмешательства в события в Беларуси и дела оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в интервью дипломата изданию "Настоящее время".

Отмечается, что предшественник Салливана во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым говорил о необходимости улучшения отношений между странами. Однако, по словам посла, "с 2017-го эта яма стала еще глубже".

"В этих отношениях появились новые проблемы... Речь идет о деле оппозиционера Алексея Навального, или о вмешательстве в выборы, или о ситуации в Беларуси - это постоянные проблемы, которых так и не решили. Поэтому ситуация не улучшилась", - подчеркнул он.

Напомним, отношения между Россией и США осложнились также после оккупации Крыма. В ответ на это Вашингтон ввел санкции против физических и юридических лиц, и периодически их расширял.

Напомним, несколько месяцев назад Министерство торговли США ввело санкции против нескольких российских научно-исследовательских институтов. Эти учреждения связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия, а также с программой создания биологического оружия.

В Москве обратились к США с требованием объяснить такой шаг и добавили, что на сегодня Америка – единственный обладатель существенных запасов боевых отравляющих веществ.