"Я как бог": Открывший стрельбу в Казани юноша перед нападением завел блог

РИА Новости

Автор завел блог еще 4 мая, за 7 дней до нападения

В мессенджере Telegram обнаружили блог, который, предположительно, принадлежит участнику атаки на школу в Казани Ильназу Галявиеву, сообщают российские СМИ.

В своем канале молодой человек сравнивал себя с богом и заявлял, что его миссия – уничтожить "живность".

Жертв планируемого нападения он называл "биомусором" – по его мнению, появление людей на Земле это "ошибка".

"Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно всё, что я захочу. Я хочу, чтобы каждый из вас убил более 10 и сам выпилился. В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной", – писал, предположительно, Галявиев.

Фото из открытых источников

Напомним, стрельбу в казанской школе открыли двое подростков – один из них, 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учился в этом заведении. По некоторой информации, отношения с одноклассниками у парня тогда не сложились, и он решил перейти на обучение в колледж. В настоящий момент его задержали.

Личность второго стрелка пока не установлена. Однако, известно, что его ликвидировали в здании школы. Предварительно, он удерживал заложников.

Новости по теме: В Казани в школе произошла стрельба, около 10 погибших

В результате нападения, по последним данным, погибли 13 человек. Среди них школьники, а также учитель Алина Федоровичева и охранник. Однако, официально пока говорят о семерых погибших.