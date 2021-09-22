Xiaomi ответила на обвинения Минобороны Литвы по поводу "встроенной цензуры" в смартфонах

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В компании заверили, что Xiaomi полностью уважает и защищает законные права всех пользователей

Китайская компания Xiaomi возразила, что ее устройства цензурируют коммуникацию пользователей, в ответ на обвинения Минобороны Литвы. Об этом говорится в комментарии пресс-службы компании, передает "Европейская правда".

"Устройства Xiaomi не подвергают цензуре коммуникацию пользователей – ни входящую, ни исходящую. Компания Xiaomi никогда не ограничивала и не будет ограничивать, и не будет блокировать любое личное использование пользователями наших смартфонов, в том числе поиск, вызовы, просмотр веб-страниц или использование стороннего программного обеспечения для связи", – говорится в комментарии.

В компании заверили, что Xiaomi полностью уважает и защищает законные права всех пользователей, и придерживается Общего регламента о защите данных Европейского Союза (GDPR).

Это заявление поступило в ответ на доклад Национального центра кибербезопасности Министерства обороны Литвы, в котором потребителям рекомендовали избегать покупки китайских мобильных телефонов и избавиться от тех, что были куплены ранее.

В докладе указывалось, что флагманские смартфоны, которые продаются в Европе китайским гигантом Xiaomi, имеют встроенную способность выявлять и цензурировать такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "Движение за демократию".

В последнее время отношения между Литвой и Китаем обострились из-за открытия в Вильнюсе миссии, которая будет называться Представительство Тайваня.

Напомним, ранее появилась информация, что на территории оккупированного Крыма начали появляться сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi, а также в регионах и странах, попавших под западные санкции.

В частности, 10 сентября портал XDA-Developers сообщил, что китайская компания Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, которые проживают на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и в оккупированном Россией Крыму.

По данным портала, массовая блокировка устройств была зафиксирована в течение этого месяца – уже через несколько дней после покупки нового гаджета.