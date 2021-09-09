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Warner Bros. показала первый официальный трейлер новой "Матрицы"

Фото из открытых источников

Четвертая часть "Матрицы" с подзаголовком "Воскресение" должна выйти в прокат 22 декабря 2021 года

Киностудия Warner Bros. показала первый официальный трейлер фильма "Матрица: воскресение" для широкой публики. Об этом сообщает The Matrix Resurrections в своем Twitter.

Всего трейлер длится 2 минуты 52 секунды.

Как известно, четвертая часть "Матрицы" с подзаголовком "Воскресение " должна выйти в прокат 22 декабря 2021 года.

В фильме показано будущее, в котором люди насильно подсоединены восставшими машинами к Матрице — интерактивной компьютерной программе, симулирующей действительность.

Таким образом машины получают из людей энергию, нужную им для продолжения существования. Хакер Нео (Киану Ривз) должен узнать, каков настоящий мир, и стать освободителем человечества.

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Напомним, ранее государственное телевидение Северной Кореи выпустило мультфильм о вреде лишнего веса. Мультфильм рассказывает историю двух подруг, ведущих разные способы жизни.

 

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