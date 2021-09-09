Warner Bros. показала первый официальный трейлер новой "Матрицы"

Четвертая часть "Матрицы" с подзаголовком "Воскресение" должна выйти в прокат 22 декабря 2021 года

Всего трейлер длится 2 минуты 52 секунды.

The Matrix Resurrections in theaters and on HBO Max December 22 #TheMatrixMovie pic.twitter.com/USY3CKSgXq — The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) September 9, 2021

Как известно, четвертая часть "Матрицы" с подзаголовком "Воскресение " должна выйти в прокат 22 декабря 2021 года.

В фильме показано будущее, в котором люди насильно подсоединены восставшими машинами к Матрице — интерактивной компьютерной программе, симулирующей действительность.

Таким образом машины получают из людей энергию, нужную им для продолжения существования. Хакер Нео (Киану Ривз) должен узнать, каков настоящий мир, и стать освободителем человечества.

Напомним, ранее государственное телевидение Северной Кореи выпустило мультфильм о вреде лишнего веса. Мультфильм рассказывает историю двух подруг, ведущих разные способы жизни.