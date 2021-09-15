WADA планирует исключить каннабис из списка запрещенных препаратов

В 2022 году начнется научное исследование, по итогам которого могут пересмотреть статус каннабиса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос об исключении каннабиса из списка запрещенных веществ. Об этом сообщает France 24 .

Отмечается, что в 2022 году начнется научное исследование, по итогам которого могут пересмотреть статус каннабиса.

Отмечается, что до конца 2022 года употребление каннабиса запрещено.

"После получения запросов от ряда заинтересованных сторон исполнительный комитет WADA принял решение консультативной группы экспертов приступить к научному рассмотрению статуса каннабиса в 2022 году", - говорится в заявлении WADA.

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Напомним, ранее мы писали, что в Организации Объединенных Наций заявили, что во многих странах мира во время пандемии коронавируса наблюдался рост употребления каннабиса. Более 11 миллионов человек употребляют инъекционные наркотики, половина из которых живет с гепатитом С.