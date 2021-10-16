Взрыв в мечети Афганистана: ИГИЛ взял ответственность за теракт

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Боевики организации подорвали себя с тремя сотнями верующих

"Исламское государство" (ИД) взяло на себя ответственность за нападение террориста-смертника на шиитскую мечеть в городе Кандагар на юге Афганистана, в результате чего десятки людей погибли и были ранены. Об этом сообщил Reuters.

Как отмечается, двое боевиков организации застрелили охранников мечети, проникли внутрь и взорвали себя между двумя группами верующих, одна из которых насчитывала около 300 человек.

Таким образом, это была вторая неделя подряд, когда боевики из "Исламского государства" в Афганистане совершали нападения на пятничные собрания.

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Напомним, что ранее в шиитской мечети Афганистана во время пятничной молитвы в провинции Кундуз произошел мощный взрыв. По меньшей мере 15 человек погибли, более 90 получили ранения.

На место происшествия прибыли специальные силы "Талибана", которые расследовали инцидент.

Позже представитель полиции "Талибана" заявил о по меньшей мере 100 погибших в результате взрыва. Ранения получили более сотни человек.

Также во время пятничной молитвы 15 октября в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар произошел взрыв.

В организации теракта подозревали смертника. Один из свидетелей инцидента отметил, что слышал три взрыва на месте происшествия. На момент взрыва здание полностью было наполнено людьми.