Взорвалась как сверхновая: В Млечном Пути нашли остатки гигантской звезды
Она называется Стрелец А Восток
Группа международных астрономов обнаружила в центре галактики Млечный Путь остатки сверхновой Зари Стрелец А Восход. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).
"Возможно, астрономы нашли первый пример в нашей галактике необычного вида взрыва звезды. Это открытие, сделанное с помощью рентгеновской обсерватории Чандры NASA, добавляет понимание того, как некоторые звезды разрушают и засевают Вселенную элементами, критичными для жизни на Земле", - говорится в сообщении.
При этом добавляется, что астрономы смогли подтвердить три остатки сверхновой звезды типа Ia и двух других, возраст которых менее 2000 лет, что соответствует возрасту.
Как отмечается, ученым удалось наблюдать за взрывами белых карликов. Они являются одним из самых важных источников железа, никеля и хрома во Вселенной. Эти элементы, по мнению ученых, можно создать лишь в ядерной печи звезд или во время их взрыва.
Кроме этого, исследователи используют эти "сверхновые типа Ia", поскольку большинство из них светят с одинаковой яркостью, независимо от того, где находятся.
"Этот результат показывает нам разнообразие типов и причин взрывов белых карликов, а также различные способы их создания этих важных элементов", - сообщила соавтор исследования Шинг-Или Леунг.
Также это открытие помогает узнать количество вариаций взрывов белых карликов.
"Хотя мы нашли сверхновые типа Iax в других галактиках, до сих пор мы не обнаружили доказательств наличия таковой в Млечном пути", - объяснил Пинг Чжоу из Нанкинского университета в Китае, который руководил новым исследованием.
Вероятно, что часть карликового взрыва осталась позади и не была изучена учеными.
Ранее сообщалось, что космический телескоп Hubble сфотографировал уникальную галактику в созвездии Голубя. На фотографии с помощью выделения цветом видно расположение молодых горячих звезд в галактике.