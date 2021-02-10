Взорвалась как сверхновая: В Млечном Пути нашли остатки гигантской звезды

Остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток NASA

Она называется Стрелец А Восток

Группа международных астрономов обнаружила в центре галактики Млечный Путь остатки сверхновой Зари Стрелец А Восход. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

"Возможно, астрономы нашли первый пример в нашей галактике необычного вида взрыва звезды. Это открытие, сделанное с помощью рентгеновской обсерватории Чандры NASA, добавляет понимание того, как некоторые звезды разрушают и засевают Вселенную элементами, критичными для жизни на Земле", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что астрономы смогли подтвердить три остатки сверхновой звезды типа Ia и двух других, возраст которых менее 2000 лет, что соответствует возрасту.

Как отмечается, ученым удалось наблюдать за взрывами белых карликов. Они являются одним из самых важных источников железа, никеля и хрома во Вселенной. Эти элементы, по мнению ученых, можно создать лишь в ядерной печи звезд или во время их взрыва.

Кроме этого, исследователи используют эти "сверхновые типа Ia", поскольку большинство из них светят с одинаковой яркостью, независимо от того, где находятся.

"Этот результат показывает нам разнообразие типов и причин взрывов белых карликов, а также различные способы их создания этих важных элементов", - сообщила соавтор исследования Шинг-Или Леунг.

Также это открытие помогает узнать количество вариаций взрывов белых карликов.

"Хотя мы нашли сверхновые типа Iax в других галактиках, до сих пор мы не обнаружили доказательств наличия таковой в Млечном пути", - объяснил Пинг Чжоу из Нанкинского университета в Китае, который руководил новым исследованием.

Вероятно, что часть карликового взрыва осталась позади и не была изучена учеными.

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