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Вызывает беспокойство: ВОЗ следует за новым COVID-штаммом из Южной Африки

Фото из открытых источников

В то же время в организацию считают, что штамм C.1.2 распространяется не стремительно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает отслеживать ситуацию вокруг нового штамма коронавируса, который в мае обнаружили в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает The Guardian.

По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис во время брифинга ООН, штамм, получивший название C.1.2 в настоящее время вызывает "беспокойство" в организации. Однако, добавила она, не похоже на то, что он стремительно распространяется.

В Национальном институте инфекционных заболеваний в Южной Африке информируют, что болезнь обнаружили во всех провинциях страны, но с низкой частотой.

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Ранее сообщалось, что в мае этого в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, который имеет повышенную степень мутации. Новый вариант, получивший название C.1.2, может быть повышено агрессивным с одновременной большей устойчивостью к вакцинам. Он уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

Впрочем "Дельта" остается доминирующим штаммом в Южной Африке и во всем мире.

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