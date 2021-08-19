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Вывоз афганских переводчиков: Литва ведет переговоры с Украиной

Delfi

Также продолжаются переговоры с США

Литва ведет переговоры с Украиной и США о вывозе афганских переводчиков, которые помогали военным. Об этом сообщил Delfi.

"Мы говорим с союзниками, в первую очередь, с американцами, но и с другими. Мы говорим с такими партнерами, как Украина, которые также могут нам в этой ситуации помочь", - заявила старший советник президента по вопросам внешней политики Асту Скайсгирите.

По ее словам, вариант с помощью Украины "вполне возможен", поскольку армии обеих стран поддерживают тесные связи, однако необходимы и политические решения.

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Как сообщалось ранее, в Афганистан для эвакуации граждан вылетел еще один украинский самолет. Страну хотят покинуть более 150 граждан Украины.

Украина отрабатывает два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который недавно улетел из Киева.

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