Выборы в Канаде: Партия Трюдо побеждает, он снова возглавит правительство меньшинства

Второе правительство меньшинства будет означать, что либералам Трюдо придется снова полагаться на оппозиционные партии

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победит на парламентских выборах, но пока не ясно, получит ли абсолютное большинство. Такой прогноз сделал канадский телеканал СВС.

Правящая партия Трюдо на выборах в понедельник получает больше мест, чем оппозиционные консерваторы.

Сможет ли партия Трюдо добиться абсолютного большинства в 170 мест, пока не ясно. В понедельник вечером по нескольким избирательным округам все еще продолжалась борьба. Кроме того, более 1 млн канадцев проголосовали по почте и эти голоса начнут считать во вторник.

С 2015 года Трюдо является премьером Канады, но последние два года он возглавлял правительство меньшинства. Вероятно, такая же ситуация сохранится и после выборов.

Второе правительство меньшинства будет означать, что либералам Трюдо придется снова полагаться на оппозиционные партии, такие как левая Новая демократическая партия, чтобы принимать законы.

Выборы в Канаде были досрочными, правительство Трюдо хотело получить новый мандат на свои решения по пандемии коронавируса.

На фоне четвертой волны COVID-19 Трюдо поддержал требования об обязательной вакцинации, в то время как его главная конкурентка 48-летняя лидер консерваторов Эрин О'Тул выступила против, считая за лучшее сочетание добровольных прививок и быстрого тестирования, чтобы остановить распространение вируса.

Трюдо сказал, что ему нужен новый мандат, чтобы гарантировать, что канадцы примут его план по преодолению пандемии коронавируса в стране.

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Ранее премьер-министр Джастин Трюдо объявил о проведении 20 сентября внеочередных выборов в парламент Канады.