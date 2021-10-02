Выборы в Грузии: По данным экзит-полов, партия власти лидирует
Первое место получила правящая партия "Грузинская мечта" - 38,6%, а партия "Единое национальное движение, по данным, получила 33%
В субботу грузинские телеканалы сразу после завершения голосования на местных выборах опубликовали данные экзит-поллов, по которым на выборах лидирует правящая партия страны "Грузинская мечта", передает Интерфакс-Украина.
По опросу, проведенному по заказу телекомпании "Имеди" компанией "Gorbi", на выборах побеждает правящая партия, которая на всех избирательных участках получила поддержку более 47,6% избирателей, а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" имеет результата в 27,1% голосов.
Грузинский телеканал " Мтавари архи "заказал проведение экзит-пола компании Ipsos, которая также подтвердила первое место руководящей партии" Грузинская мечта "- 38,6%, а партия " Единое национальное движение, по ее данным, получила 33%.
Еще один грузинский телеканал "Формула" заказал опрос кампании Edison Research, за которым также лидирует "Грузинская мечта" - 43%, н адругому месте "Единое национальное движение" с 39%.
Стоит заметить, что это неофициальные результаты, а итоги выборов будут определены в ЦИК Грузии.
Ранее сообщалось, что активиста Лейбористской партии Грузии ранили ножом на одном из избирательных участков.