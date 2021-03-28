Вулкан в Исландии может извергаться годами, его посетили уже 10 тысяч человек

Извержение вулкана Фаградалсфьял Icelandic Meteorogical Office

Чтобы справиться с накоплением посетителей, власти Исландии устроили 3,5-километровую пешеходную дорожку к месту извержения и патрулируют территорию

Вулкан в Исландии, извержение которого началось в прошлую пятницу, может продолжать извергать лаву годами, потенциально став новой туристической достопримечательностью на острове. Об этом сообщает Reuters.

Тысячи исландцев съехались к месту извержения на полуострове Рейкьянес, примерно в 30 километрах юго-западнее столицы, надеясь увидеть фонтаны лавы и даже приготовить еду на раскаленной породе.

"Это идеальное туристическое извержение. Однако помните о предостережениях и не приближайтесь", - сказал профессор вулканологии из Университета Исландии Торвальдур Тордарсон.

Чтобы справиться с накоплением посетителей, власти Исландии устроили 3,5-километровую пешеходную дорожку к месту извержения и патрулируют территорию.

"Люди приходили пешком с разных направлений в эту местность", - сообщила Агуст Гуннар Гилфасон, руководитель проекта Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями.

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По оценкам Гилфасона, с вечера пятницы место посетили более 10 тысяч человек, некоторые из которых нуждались в спасении из-за суровой погоды и путешествий без достаточного количества еды и надлежащей одежды.

С момента первичного извержения лава постоянно просачивалась из вулкана со скоростью от 5 до 10 кубических метров в секунду, сказал Тордарсон, поток, достаточно сильный для того, чтобы лава не затвердела и не закрыла трещину.

"Если она опустится ниже трех кубических метров, очень вероятно, что извержение прекратится", - сказал Тордарсон.

Он сравнил поток лавы с потоком извержения на Гавайях, которое началось в 1983 году и продолжалось в течение 35 лет.

"Это может закончиться завтра, а может все еще продолжаться через несколько десятилетий", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что в 30 км от столицы Исландии, города Рейкьявик, проснулся вулкан Фаградалсфьял, который был неактивным более 800 лет.