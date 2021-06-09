Вступление Украины в НАТО - "красная линия" для России, - Путин

В России обеспокоены тем, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракеты в Москву уменьшится до 7-10 минут

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против расширения НАТО путем интеграции Украины и заявил, что это - "красная линия" для Москвы. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24" .

По словам российского главы, если Украина вступит в НАТО, то время подлета ракет к Москве уменьшится до 7 минут.

"Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?" - отметил Путин.

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Напомним, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что саммит НАТО в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не пришел к консенсусу относительно предоставления Плана действий по членству.