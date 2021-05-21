live
Новости » Мир Читати новину українською

Вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС: Что известно сейчас

Израильские военные Фото из открытых источников

Армейские подразделения Израиля перешли в режим прекращения огня с 02:00 по Киеву, в ХАМАС подтвердили, что прекращение огня взаимное

Между армейскими подразделениями Израиля и палестинским исламистским движением ХАМАС, которому подконтролен сектор Газа, начиная с 02:00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня. Это подтвердили обе стороны давнего конфликта, который сейчас разгорелся с новой силой.

В частности, за прекращение огня накануне проголосовали члены кабинета безопасности Израиля. Эту информацию впоследствии подтвердил офис главы правительства Биньямина Нетаньяху, передает The Times of Israel.

Как отмечается, армейские подразделения Израиля перешли в режим прекращения огня с 02:00 (по Киеву) 21 мая. 

По данным агентства Reuters, ХАМАС подтвердил, что прекращение огня "взаимное и одновременное", то есть его члены также прекратят огонь с 02:00.

Заметим, после начала режима прекращения огня в секторе Газа и остальной территории Палестинской автономии люди вышли на улицы для празднования перемирия.

 

Как сообщает The Jerusalem Post после начала режима прекращения огня в Израиле были отменены большинство директив тыла, в том числе рекомендуют жителям приграничных районов Газы оставаться рядом с убежищами.

При этом школы в центре и на юге Израиля оставались закрытыми. Армия обороны Израиля попросила людей оставаться в состоянии боевой готовности.

Новости по теме: Папа Франциск призвал Израиль и Палестину "остановить шум оружия"

К слову, несмотря на перемирие, израильские военные заявили о готовности продолжить военную операцию против Хамаса в случае продолжения ракетных обстрелов. Также о готовности к "ответу на действия Израиля" заявили и в ХАМАС.

Напомним, больше всего за последние годы обострение между движением ХАМАС, которое правит в секторе Газа, и Израилем продолжается уже 11 дней. За это время ХАМАС и другие группировки выпустили по израильской территории около 3 500 ракет.

Новости по теме: Израиль заявил о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада"

По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе погибли по меньшей мере 232 мирных жителя, около 100 из них — женщины и дети. Израиль утверждает, что большинство погибших — боевики экстремистских группировок. В Израиле под ракетным обстрелом погибли 13 человек, в том числе двое детей.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ВОЗ: возобновлять международные поездки все еще опасно Одобренные вакцины эффективны против всех COVID-вариантов, - ВОЗ В двух штатах Индии объявили эпидемию новой болезни За сутки в Украине сделали более 19 тыс. COVID-прививок

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Фашизм и антифашизм в современном мире.
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника