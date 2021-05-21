Вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС: Что известно сейчас

Израильские военные Фото из открытых источников

Армейские подразделения Израиля перешли в режим прекращения огня с 02:00 по Киеву, в ХАМАС подтвердили, что прекращение огня взаимное

Между армейскими подразделениями Израиля и палестинским исламистским движением ХАМАС, которому подконтролен сектор Газа, начиная с 02:00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня. Это подтвердили обе стороны давнего конфликта, который сейчас разгорелся с новой силой.

В частности, за прекращение огня накануне проголосовали члены кабинета безопасности Израиля. Эту информацию впоследствии подтвердил офис главы правительства Биньямина Нетаньяху, передает The Times of Israel.

Как отмечается, армейские подразделения Израиля перешли в режим прекращения огня с 02:00 (по Киеву) 21 мая.

По данным агентства Reuters, ХАМАС подтвердил, что прекращение огня "взаимное и одновременное", то есть его члены также прекратят огонь с 02:00.

Заметим, после начала режима прекращения огня в секторе Газа и остальной территории Палестинской автономии люди вышли на улицы для празднования перемирия.

הפגנות שמחה היו הלילה בכמה מוקדים ברצועת עזה ובגדה. בחלק מהמקומות נורו זיקוקים ויריות באוויר, והמפגינים חגגו את מה שכינו "ניצחון ההתנגדות". סגן מנהיג חמאס בעזה חליל אלחיה יצא ממקום המסתור שלו ואמר שהוא מקדיש את הניצחון לעם הפלסטיני | בסרטון: חגיגות בדרום הרצועה@galberger pic.twitter.com/QkDMYK5PDn — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2021

Как сообщает The Jerusalem Post после начала режима прекращения огня в Израиле были отменены большинство директив тыла, в том числе рекомендуют жителям приграничных районов Газы оставаться рядом с убежищами.

При этом школы в центре и на юге Израиля оставались закрытыми. Армия обороны Израиля попросила людей оставаться в состоянии боевой готовности.

К слову, несмотря на перемирие, израильские военные заявили о готовности продолжить военную операцию против Хамаса в случае продолжения ракетных обстрелов. Также о готовности к "ответу на действия Израиля" заявили и в ХАМАС.

Напомним, больше всего за последние годы обострение между движением ХАМАС, которое правит в секторе Газа, и Израилем продолжается уже 11 дней. За это время ХАМАС и другие группировки выпустили по израильской территории около 3 500 ракет.

По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе погибли по меньшей мере 232 мирных жителя, около 100 из них — женщины и дети. Израиль утверждает, что большинство погибших — боевики экстремистских группировок. В Израиле под ракетным обстрелом погибли 13 человек, в том числе двое детей.