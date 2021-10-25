Вслед за Сигалом и Депардье: Актриса Наталия Орейро получила гражданство РФ

Наталья Орейро Фото из открытых источников

Российское гражданство артистка получила вместе со своим сыном Мерлином

Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро получила гражданство России. Об этом свидетельствует информация на портале правовой информации РФ.

Согласно указу президента России Владимира Путина, подписанному 25 октября, гражданство артистка приобрела вместе со своим сыном Мерлином, который родился в 2012 году в Аргентине.

Примечательно, впервые в СМИ о получении гражданства России певица заговорила в 2019 году. Позже она посетила посольство РФ в Аргентине, где ей предложили подать документы на получение гражданства.

Справочно: Наталья Орейро — известная уругвайская и аргентинская певица, актриса и модель. Она получила широкую известность на постсоветском пространстве благодаря главным ролям в аргентинских сериалах "Богатые и знаменитые" и "Дикий ангел".

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Напомним, ранее в 2016 году президент России Владимир Путин лично вручил американскому актеру Стивену Сигалу паспорт и поздравил его с получением гражданства Российской Федерации.

Кроме того, российским паспортом может похвастаться и французский актер Жерар Депардье.