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Всемирно известного режиссера Альфреда Хичкока обвинили в домогательствах

Фото из открытых источников

Модель и актриса Типпи Хедрен потеряла множество хороших ролей из-за отказа знаменитому режиссеру, утверждает ее внучка

Актриса Дакота Джонсон, известная по фильмам "50 оттенков серого", обвинила ныне покойного режиссера Альфреда Хичкока в притязаниях к ее бабушке-актрисе Типпи Хедрен. Об этом сообщает "The Hollywood Reporter", ссылаясь на комментарий актрисы Скотту Файнбергу во время записи подкаста Awards Chatter.

"Альфред Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела спать с ним. Он терроризировал ее. При этом он ни разу не был привлечен к ответственности. Об этом непросто говорить, ведь это моя бабушка", — сказала Джонсон.

По мнению актрисы, режиссер злоупотреблял своей властью, и это"вполне неприемлемо". Нельзя использовать свою силу против тех, кто слабее", — добавила она.

Как известно, Типпи Хедрен снялась в двух фильмах Хичкока — "Птицы" и "Марни". За роль в" птицах " Хедрен в 1963 году получила премию "Золотой глобус".

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Напомним, ранее генпрокурор штата Нью-Йорк провел пятимесячное расследование и обвинил губернатора штата Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. Он преследовал нынешних и бывших государственных служащих, а также ряд женщин вне правительства штата.

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