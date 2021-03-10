Все депутаты Европарламента ознакомятся с докладом о незаконном закрытии трех телеканалов в Украине

В Европарламенте приступили к распространению доклада "Атака на свободу слова и насилие против журналистов в Украине". Документ распространяют люди, поддерживающие борьбу за свободу СМИ в Украине.

За время текущей пленарной недели доклад получат все члены Европарламента, которые прибыли на сессию в Брюссель, а отсутствующим позднее их передадут их помощники. Таким образом весь Европарламент будет знать о системном свертывании свободы слова и других гражданских свобод в Украине.

В частности особое внимание материалу уделила евродепутат от Португалии Сандра Перейра, которая недавно подала официальный запрос к Еврокомиссии с требованием осудить закрытие трех независимых телеканалов.

Ранее сообщалось, что депутаты немецкого Бундестага обеспокоены действиями украинской власти ‒ наступлением на оппозицию и цензурой.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский незаконно закрыл три оппозиционных телеканала "112 Украина", NewsOne, ZIK.

После чего, 26 февраля, журналисты незаконно закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Однако под давлением власти и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания через час после начала эфира.