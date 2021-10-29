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Врачи посоветовали британской королеве две недели отдыха

Королева Елизавета II Фото из открытых источников

Сейчас королева чувствует себя хорошо

Медики посоветовали королеве Великобритании Елизавете II отдохнуть не менее 14 дней после насыщенного рабочего графика. Об этом сообщает Sky News.

Таким образом Елизавета II пропустит ежегодный фестиваль Festival of Remembrance британского королевского легиона, который состоится 13 ноября.

Известно, что сейчас королева чувствует себя хорошо.

Как отмечается, сегодня 95-летняя Елизавета II уже записала видеообращение к лидерам стран-участников двухнедельного климатического саммита COP26, который в воскресенье, 31 октября, начнется в Глазго.

Новости по теме: Елизавета II не будет участвовать в важном саммите: Врачи посоветовали "отдохнуть"

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице, где прошла "предварительное обследование". Также на прошлой неделе она отменил двухдневный визит в Северную Ирландию после совета врачей немного отдохнуть.

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