Врачи Мьянмы присоединились к сопротивлению военной диктатуре, угрожая прекратить работу

Забастовка врачей в Мьянме Фото из открытых источников

Прекращение работы врачей ухудшит ситуацию с коронавирусом

Медицинские работники по всей Мьянме присоединились к общенациональному движению неповиновения и пригрозили забастовкой из-за военного переворота, состоявшегося в 1 февраля. Сейчас прекратить работу готов персонал 70 больниц в 30 городах страны. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что мьянмские врачи написали открытое письмо международному медицинскому сообществу, которое призывают к солидарности и давлению на правительства стран мира, чтобы те не признали новое военное руководство.

Медики отмечают, что прилагают все усилия для борьбы с коронавирусом несмотря на ограниченные ресурсы, а новое правительство, образованное в результате переворота, поставил свои интересы выше интересов граждан Мьянмы, которые страдают от всесторонней кризиса.

"Поскольку этот военный режим не имеет легитимности, мы не признаем его как свое правительство. Мы отказываемся выполнять любые распоряжения нелегитимного военного режима, который уже доказал, что ему нет дела до наших бедных пациентов... пожалуйста, надавите на свои правительства, чтобы они не признавали нелегитимный военный режим", — говорится в письме.

Врачи Мьянмы считают единственным легитимным режимом демократически избранное правительство президента Аун Сан Су Чжи.

Забастовка может ослабить меры борьбы с коронавирусом в стране, где на сегодня зафиксировано 140 тыс. случаев заражения и 3 тыс. смертей среди населения в 54 млн. накануне переворота врачи начали вакцинировать работников важных отраслей и членов парламента.

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Прекращение работы являются частью кампании гражданского неповиновения, в рамках которой жители Мьянмы прошлой ночью гремели кастрюлями и сковородками в бывшей столице Янгон — тамошние жители объясняют эти действия давней традицией изгнания зла и плохой кармы.

Активисты по всей стране присоединяются к группе неповиновения в Facebook, где сейчас насчитывается 150 тыс. членов. Для переписки используют приложение Bridgefy, которое скачали 600 тыс. раз в первые часы после военного переворота. Это мексиканское приложение было популярным во время протестов в Гонконге, а сами разработчики считают, что оно может пригодиться и в Мьянме.

Bridgefy использует для связи Bluetooth и не требует подключения к сети, поэтому его можно использовать для связи даже во время отключения всех коммуникаций.

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Напомним, ранее военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.