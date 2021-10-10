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Врач Саакашвили сообщил об ухудшении самочувствия политика

Михеил Саакашвили

Николоз Кипшидзе говорит, что Саакашвили трудно ходить и говорить

На 10-й день голодовки состояние бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили ухудшилось. По словам личного врача политика Николоза Кипшидзе, ему трудно ходить и говорить. Об этом сообщает "Грузия Online".

"Саакашвили отказывается принимать и мед с соком, о котором заявляла пенитенциарная служба. В настоящее время он принимает только воду", - отметил медик.

Также Кипшидзе добавил, что у экс-президента редкое заболевание крови - талассемия, при котором категорически запрещена голодовка. О его диагнозе врач сообщил с согласия Саакашвили.

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Напомним, ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили. По его словам, правоохранители владели информацией о его передвижении.

А Саакашвили подчеркнул, что будет голодать, пока он и задержанные из-за него люди не будут освобождены. Кроме этого, он намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.

Вчера, 9 октября, начальник Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили сообщил, что бывший президент начал употреблять мед и натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение.

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