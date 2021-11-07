Врач экс-президента Грузии Саакашвили заявил, что состояние политика критическое

Ситуация может ухудшиться в ближайшее время

Ситуация может ухудшиться в ближайшее время.

"Это трагедия, потому что некоторые показатели с каждым часом ухудшаются. Ситуация сейчас критическая", - подчеркнул Кипшидзе.

Он требует созвать консилиум врачей, приглашенных Минздравом Грузии несколько недель назад по мониторингу за состоянием здоровья экс-президента.

"Я прошу членов консилиума немедленно собраться и решить, что делать. Его (Саакашвили – ред.) состояние станет более критичным по критическое, возможно, за несколько часов", — подчеркнул врач.

Как известно, накануне Саакашвили заявил, что отказывается от приема медикаментов и питательных смесей, с помощью которых тюремные врачи поддерживали его жизненные параметры.

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Напомним, ранее мы писали, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме, согласился на помощь врачей. Это произошло после того, как ему разрешили возобновить полноценное общение с адвокатом.

Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители владели информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию, и о его дальнейших передвижениях, и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные препятствия.

Впоследствии грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси, которое состоялось 1 октября. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.

В начале октября стало известно, что прокуратура предъявила обвинение в рамках расследования о незаконном пересечении государственной границы Саакашвили гражданам Зурабу и Шалве Цоцория, которые доставили политика на своей машине из Поти в один из поселков в регионе Самегрело.

Как известно, в Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.