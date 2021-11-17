Впервые за месяц британская королева Елизавета II провела аудиенцию. Видео

Она приняла председателя Комитета начальников штабов армии Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II провела первую почти за месяц аудиенцию. Об этом сообщил Sky News.

Как отмечается, 95-летняя королева приняла в Виндзорском замке председателя Комитета начальников штабов британской армии генерала Ника Картера, который в следующем месяце покинет свой пост.

При этом, на аудиенцию королева надела яркое цветастое платье, добавив к нему украшения из жемчуга.

Известно, что в последний раз Елизавета II появлялась на публике 19 октября, когда она устроила прием в Виндзорском замке в честь Глобального инвестиционного саммита.

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Напомним, что ранее королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице, где прошла"предварительное обследование". Ее болезнь не была связана с COVID-19.

Позже, королева утешила папарацци и сторонников своей первым появлением на публике после госпитализации. Она ехала за рулем автомобиля через свое поместье в Виндзоре.

А недавно, Ее Величество потянула спиту и не смогла посетить церемонию памяти жертв Первой и Второй мировых войн, состоявшейся в Лондоне.

Так, она приняла решение пропустить церемонию "с большим чувством сожаления".