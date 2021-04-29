Впервые в истории ученые нашли беременную мумию из Древнего Египта

Ранее считалось, что мумия принадлежала мужчине

Польские ученые из Варшавского проекта мумий впервые за всю историю исследований нашли забальзамированную беременную мумию из Древнего Египта. Об этом сообщает ВВС News Украина.

Согласно сообщению, проект начался еще в 2015 году, с того времени ученые с помощью новейших технологий изучают артефакты в Национальном музее в Варшаве.

В прошлом ученые пришли к выводу, что мумия принадлежала мужчине-жрецу, но современное сканирование показало, что это была женщина на поздних сроках беременности. По словам экспертов, женщину мумифицировали очень осторожно, что может свидетельствовать о ее высоком социальном положении. На момент смерти, а это произошло в I веке до нашей эры, возраст женщины был от 20 до 30 лет.

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Они находилась на 26-30 неделе беременности, когда умерла по неизвестным причинам. Ученым пока неясно, почему плод не извлекли из брюшной полости и не забальзамировали отдельно. Вероятно, этому способствовали убеждения о загробной жизни или физические трудности с удалением плода.

Эксперты утверждают, что в тканях, в которые завернули мумию нашли по меньшей мере 15 предметов, в частности, "богатый набор амулетов. Кроме плода, внутри мумии обнаружили четыре амулета - четырех сыновей бога неба и солнца Гора.

Ученые утверждают, что останки "хорошо сохранились", но повреждения на шее тканей, в которые обертывали мумию, свидетельствуют, что кто-то раньше искал здесь драгоценности.

Как отмечается, польские исследователи назвали мумию женщины "Таинственной леди" Национального музея в Варшаве, учитывая противоречивые сведения о ее происхождении. Так впервые мумифицированные останки передали Варшавскому университету в 1826 году.

По словам дарителя, мумию нашли в Фивах, но эксперты утверждают, что в XIX веке солгать о происхождении артефакта и сказать про знаменитое место, чтобы повысить его ценность, было обычным делом.

В прошлом веке ученые оценили надписи на гробу и саркофаге и пришли к выводу, что речь идет о мумии мужчины-жреца с именем Хор-Джехути. Однако сейчас благодаря технологии сканирования ученые заявляют, что это – женщина, чью мумию торговцы антиквариатом в XIX веке поместили в чужой гроб.

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Напомним, ранее в Египте археологи в Кум Аль-Халджи, который находится в 150 км от Каира, нашли 110 загадочных гробниц, которым более 8 тысяч лет.