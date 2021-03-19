Впервые в истории страны президентом Танзании стала женщина

Первая женщина-президент Танзании Самия Хасан Сулуху Africa Feeds

Главой страны стала бывшая вице-президент Самия Хасан Сулуху

Впервые в истории Танзании пост президента заняла женщина. В пятницу, 19 марта, к присяге была приведена Самия Сулуху Хасан, которая ранее занимала должность вице-президента. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные СМИ.

"Я, Самия Хасан Сулуху, обещаю быть честной, соблюдать и защищать Конституцию Танзании", - сказала она во время президентской присяги.

К слову, бывший президент Танзании Джон Магуфули неожиданно скончался в среду, 17 марта, в возрасте 61 года. Он занимал пост главы государства с 2015 года.

Справка:

Самия Хасан Сулухия (род. 27 января 1960 года) - танзанийский политик, представляющий партию Чама Ча Мапиндузи. Она стала первой в истории Танзании женщиной, которая заняла пост вице-президента - после всеобщих выборов 2015 года при президенте Джона Магуфули.

Была депутатом парламента с 2010 по 2015 год и государственным министром в кабинете вице-президента по вопросам союза с 2010 года. До этого она занимала пост министра в полуавтономном регионе Занзибар в администрации президента Амани Карум.

В 2014 году была избрана заместителем председателя Учредительного собрания, которому поручено подготовить проект новой Конституции страны.

Новости по теме: NASA планирует высадить первую женщину на Луну к 2030 году

Напомним, 20 ноября 2020 года Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду победителем выборов президента. Она также стала первой женщиной-президентом в стране.